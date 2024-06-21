الصين.. مصرع 9 أشخاص جراء فيضانات تاريخية

لقي 9 أشخاص مصرعهم وفقد 6 آخرون في فيضانات تاريخية اجتاحت المناطق الريفية بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، فيما حذرت السلطات من مزيد من الفيضانات في أجزاء أخرى من البلاد.

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وأفاد التلفزيون الصيني المركزي الحكومي، مساء أمس الخميس، بمصرع 4 أشخاص وفقدان 4 آخرين في منطقة ميكسيان بمدينة ميتشو في قوانغدونغ. كما لقي 5 آخرين مصرعهم في مقاطعة جياولينغ، الواقعة في ميتشو أيضا.

وهطلت الأمطار الغزيرة من الأحد إلى الثلاثاء، مما أدى إلى سقوط أشجار وانهيار منازل. وانهار الطريق المؤدي إلى منطقة ميكسيان بالكامل بسبب الأمطار. شهد نهر سونغيوان، الذي يمر عبر ميتشو، أكبر فيضان مسجل له.

وتقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة بنحو 3.65 مليار يوان (502 مليون دولار أمريكي) في مقاطعة جياولينغ، بينما تبلغ الخسارة في منطقة ميكسيان 1.06 مليار يوان (146 مليون دولار أمريكي).

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرا لعدة مقاطعات في الجنوب وبعض الأماكن الفردية في الشمال.

من المتوقع أن تشهد مقاطعات خنان وآنهوي في وسط الصين، وكذلك مقاطعة جيانغسو على الساحل ومقاطعة قويتشو الجنوبية، هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية.

وفي الأسبوع الماضي شهدت مقاطعتا فوجيان وقوانغشي الجنوبيتان انهيارات أرضية وفيضانات وسط هطول أمطار غزيرة. توفي أحد الطلاب في قوانغشي بعد سقوطه في نهر فاض بسبب هطول الأمطار.

المصدر: أ ب