 
مباشر

مجندة إسرائيلية تكشف عن إخبارها قيادتها بحدث استثنائي على الحدود قبل "طوفان الأقصى" بـ4 أيام

أخبار العالم

مجندة إسرائيلية تكشف عن إخبارها قيادتها بحدث استثنائي على الحدود قبل
Globallookpress
ملصقات في إسرائيل خاصة بالأسرى في أيدي "حماس" عقب "هجوم 7 أكتوبر"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xs26

كشفت مجندة إسرائيلية النقاب عن رصد تدريب عسكري بمحاذاة السياج الحدودي نفذه العشرات من عناصر "حماس" قبل هجوم 7 أكتوبر بـ4 أيام وشمل إطلاق قذائف صاروخية ومداهمة دبابات إسرائيلية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أنه قبل 7 أكتوبر رصدت المراقبة الإسرائيلية من قاعدة "ناحال عوز" تدريبا قبل 4 أيام من الهجوم، وأبلغت المجندة قادتها وفقا للتعليمات المتبعة.

إقرأ المزيد
نيويورك تايمز: وثائق تؤكد علم إسرائيل بهجوم طوفان الأقصى الذي نفذته حماس بدقة مذهلة
نيويورك تايمز: وثائق تؤكد علم إسرائيل بهجوم طوفان الأقصى الذي نفذته حماس بدقة مذهلة

وأشارت "مكان" إلى أن التدريب يعتبر استئنائيا حيث تمرس 170 مقاتلا تقريبا على إطلاق قذائف صاروخية ومداهمة دبابات إسرائيلية.

وأبلغت المجندة قادتها وفقا للتعليمات المتبعة، ولكن جرى الاعتقاد بأن الحديث يدور عن تدريب اعتيادي إضافي وليس أكثر من ذلك.

وأوضحت وحدات المراقبة، أن التدريب يحاكي من جملة ذلك، إطلاق صواريخ على نحو متزامن واقتحام دبابات إسرائيلية من قبل 170 من مقاتلي "حماس".

يشار إلى أن المتحدث العسكري الإسرائيلي رد على هذه المعلومات بالقول "إن جميع الحوادث التي سبقت المجزرة لا تزال قيد التحقيق، وبعد استكماله ستُعرض نتائجه على الجمهور. والهدف من التحقيقات هو التعلم واستخلاص الدروس والعبر لاستمرار القتال".

المصدر: "مكان"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا