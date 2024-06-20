الحكومة الروسية تخصص 57 مليون روبل لإيواء لاجئين من قطاع غزة

خصصت الحكومة الروسية أكثر من 57 مليون روبل لوزارة الطوارئ لاستيعاب اللاجئين القادمين من قطاع غزة.

ووفقا للمرسوم الذي نشرته البوابة الرسمية للإجراءات القانونية، تم "تخصيص عام 2024 لوزارة الطوارئ الروسية، من أجل توفير تحويلات مالية إلى ميزانيات الكيانات الروسية، وضمان استقبال مواطني روسيا الاتحادية والمواطنين الأجانب الذين تم إجلاؤهم من دولة فلسطين مبلغ 57616.9 ألف روبل من صندوق الاحتياطي الحكومي الروسي".

وستقوم وزارة الطوارئ بتوزيع هذه الأموال على المناطق التي استقبلت اللاجئين.

وحتى الآن وصل أكثر من ألف لاجئ إلى روسيا منذ 12 نوفمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من الجمهوريات الروسية استقبل منذ بداية العملية العسكرية في قطاع غزة مئات اللاجئين الفلسطينيين.

كما تسلم عشرات اللاجئين الفلسطينيين الجنسية الروسية، حيث حصل 62 فلسطينيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة ووصلوا إلى داغستان في شهر يناير الماضي، على جوازات سفر روسية.

المصدر: تاس