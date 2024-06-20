 
مباشر

لافروف يصل كازاخستان للمشاركة في اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي

أخبار العالم

لافروف يصل كازاخستان للمشاركة في اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
Sputnik ALEXEI MAYSHEV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xs09

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مدينة ألماطي بجنوب كازاخستان للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وستستمر زيارة لافروف لألماطي يومي الخميس والجمعة، حيث من المتوقع أن يبحث مع نظرائه من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي الأوضاع الدولية والإقليمية، حسبما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق. وخلال الاجتماع الذي ستترأسه كازاخستان، ستناقش الأطراف نتائج التعاون المتعدد الأوجه في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي وآليات تعزيز التنسيق السياسي. كما تخطط الأطراف للمصادقة على عدد من المشاريع والقرارات التي ستحال لاحقا إلى مجلس الأمن الجماعي التابع للمنظمة للتصديق عليها في 28 نوفمبر المقبل. يذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تم تأسيسها في عام 2002، تضم كلا من روسيا وكازاخستان وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان، فيما أعلنت أرمينيا تعليق عضويتها في المنظمة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في فيتنام: اتخذنا قرارات بشأن دعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين