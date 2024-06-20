لافروف يصل كازاخستان للمشاركة في اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مدينة ألماطي بجنوب كازاخستان للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وستستمر زيارة لافروف لألماطي يومي الخميس والجمعة، حيث من المتوقع أن يبحث مع نظرائه من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي الأوضاع الدولية والإقليمية، حسبما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق. وخلال الاجتماع الذي ستترأسه كازاخستان، ستناقش الأطراف نتائج التعاون المتعدد الأوجه في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي وآليات تعزيز التنسيق السياسي. كما تخطط الأطراف للمصادقة على عدد من المشاريع والقرارات التي ستحال لاحقا إلى مجلس الأمن الجماعي التابع للمنظمة للتصديق عليها في 28 نوفمبر المقبل. يذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تم تأسيسها في عام 2002، تضم كلا من روسيا وكازاخستان وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان، فيما أعلنت أرمينيا تعليق عضويتها في المنظمة.

المصدر: RT