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منطاد روسي يدخل أجواء بولندا

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منطاد روسي يدخل أجواء بولندا
Sputnik PAVEL LVOV
صورة من الأرشيف
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أعلنت قيادة الجيش البولندي عن دخول منطاد قادم من روسيا المجال الجوي البولندي، يوم الخميس.

وقال الجيش في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن المنطاد انفصل عن الكابل المربوط به في مقاطعة كالينينغراد الروسية المتاخمة للحدود البولندية ودخل أجواء بولندا.

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وأكد الجيش البولندي أن الجانب الروسي أبلغ الجانب البولندي مسبقا عن احتمال دخول المنطاد للأجواء البولندية.

وأضاف أن رادارات القوات المسلحة البولندية تتابع سير المنطاد في أجواء البلاد، وهو يتحرك باتجاه الشرق.

وشددت قيادة الجيش على أن المنطاد لا يشكل خطرا على حياة السكان، وتوقعت مغادرة المنطاد للأجواء البولندية بعد عدة ساعات.

المصدر: تاس

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