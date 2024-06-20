الخارجية الروسية: تكثيف قوات كييف لهجماتها على زابوروجيه مرتبط بمؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا

قال سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، إن تكثيف الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة إنرغودار نتيجة للاجتماع السويسري بشأن أوكرانيا.

وقال ميروشنيك في تصريح صحافي يوم الخميس: "نسجل كل أسبوع محاولات لشن هجمات باستخدام ما بين 100 إلى 200 طائرة على مناطق في إنرغودار، في مقاطعة زابوروجييه".

وأضاف الدبلوماسي أن تكثيف الهجمات هو نتيجة للمؤتمر السويسري، مشيرا إلى أن هذه التطورات تأتي في إطار الاستفزازات الأوكرانية.

واقد نعقد المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا على مدار اليومين 15 و16 من يونيو الجاري بمشاركة أكثر من 90 دولة. ولم تحضره روسيا، كما أن الصين ليست على قائمة المشاركين، وتشارك البرازيل بصفة مراقب فضلا عن أن الكثير من الدول لم يرسل وفدا وممثلين.

وأعلن المشاركون في المؤتمر أن تحقيق السلام "سيتطلب مشاركة وتحاور كافة الأطراف"، مضيفين أن السلام في أوكرانيا يجب أن يكون مبنيا على ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا المشاركون في البيان الختامي إلى توفير الأمن الغذائي والنووي.

المصدر: تاس