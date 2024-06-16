مؤتمر سويسرا الخاص بأوكرانيا يدعو إلى السلامة النووية

دعا المشاركون في مؤتمر سويسرا الخاص بأوكرانيا، في البيان الختامي إلى توفير الأمن الغذائي والنووي.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر: "إن أي استخدام للطاقة النووية والمنشآت النووية يجب أن يكون آمنا وصديقا للبيئة".

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وتابع البيان: "ثانيا، يجب عدم استخدام الأمن الغذائي بأي شكل من الأشكال لأغراض عسكرية.. استهداف السفن التجارية في الموانئ وأثناء إبحارها وكذلك استهداف الموانئ المدنية والبنية التحتية المدنية للموانئ، أمر غير مقبول".

إلى ذلك، أعلن المشاركون في مؤتمر سويسرا الخاص بأوكرانيا أن تحقيق السلام "سيتطلب مشاركة وحوار كافة الأطراف"، مضيفين أن السلام في أوكرانيا يجب أن يكون مبنيا على ميثاق الأمم المتحدة.

يذكر أن المؤتمر الدولي الذي عقد في سويسرا، شارك فيه ممثلو أكثر من 90 دولة. ولم تحضره روسيا. كما أن الصين ليست على قائمة المشاركين، وتشارك البرازيل بصفة مراقب فضلا عن أن كثير من الدول لم ترسل وفودا وممثلين.

وكانت أوكرانيا تريد حشد الدعم الدولي لما يسمى بـ"صيغة زيلينسكي للسلام"، لكن البيان الختامي للمؤتمر تضمن 3 بنود فقط من البنود الـ 10 الواردة في الصيغة المقدمة من قبل كييف أصلا، والتي كانت روسيا قد اعتبرتها "منفصلة عن الواقع".

المصدر: تاس