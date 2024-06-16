رئيسة سويسرا تدعو إلى إطلاق سراح جميع أسرى الصراع في أوكرانيا

شددت رئيسة سويسرا فيولا أمهيرد خلال الكلمة الختامية لمؤتمر بلادها الخاص بأوكرانيا على ضرورة إطلاق سراح جميع أسرى الصراع الذين تم أسرهم خلال النزاع في أوكرانيا.

وتلت رئيسة سويسرا الوثيقة الختامية للمؤتمر وأكدت قائلة: "يجب إطلاق سراح جميع أسرى الحرب من خلال التبادل الكامل".

إقرأ المزيد

إلى ذلك، أعلن المشاركون في مؤتمر سويسرا الخاص بأوكرانيا أن تحقيق السلام "سيتطلب مشاركة وحوار كافة الأطراف"، مضيفين أن السلام في أوكرانيا يجب أن يكون مبنيا على ميثاق الأمم المتحدة.

يذكر أن المؤتمر الدولي الذي عقد في سويسرا، شارك فيه ممثلو أكثر من 90 دولة. ولم تحضره روسيا. كما أن الصين ليست على قائمة المشاركين، وتشارك البرازيل بصفة مراقب فضلا عن أن كثير من الدول لم ترسل وفودا وممثلين.

وكانت أوكرانيا تريد حشد الدعم الدولي لما يسمى بـ"صيغة زيلينسكي للسلام"، لكن البيان الختامي للمؤتمر تضمن 3 بنود فقط من البنود الـ 10 الواردة في الصيغة المقدمة من قبل كييف أصلا، والتي كانت روسيا قد اعتبرتها "منفصلة عن الواقع".

المصدر: تاس