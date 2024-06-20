عضو في الكونغرس: ليس لدى بايدن استراتيجية أو هدف بشأن أوكرانيا

صرح عضو الكونغرس الأمريكي مايكل والتس بأن رئيس البيت الأبيض جو بايدن لا يمتلك أي هدف أو استراتيجية واضحة بشأن الصراع الأوكراني سوى الاستمرار في الدعم العسكري لكييف.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" يوم الخميس: "لا توجد استراتيجية معلنة من إدارة بايدن، ولا يوجد هدف سوى التصريحات حول (استمرار المساعدات) لأطول فترة ممكنة".

وبحسب المشرِّع، فإن موقف الرئيس الأمريكي هذا هو شعار وليس استراتيجية، وهو ما يسبب خيبة أمل كبيرة في الولايات المتحدة نفسها.

وكما أشار والتز، بدلا من "كتابة شيكات مفتوحة" لكييف بكمية غير محدودة من المساعدات، تحتاج السلطات الأمريكية إلى البحث عن حل دبلوماسي أو اقتصادي. مشددا على أنه "لا يمكن إنكار أن ليس لدينا أيٌّ مما سبق".

وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل أيضا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

وكان أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في بدء المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

المصدر: RT