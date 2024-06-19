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الرئيس الصربي يؤكد إمكانية تطبيع العلاقات مع كوسوفو ويوضح السبيل!

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الرئيس الصربي يؤكد إمكانية تطبيع العلاقات مع كوسوفو ويوضح السبيل!
AP
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
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أبلغ الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلغراد وبريشتينا، ميروسلاف لايتشاك، بالظروف المعيشية الصعبة لصرب كوسوفو وميتوهيا.

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وأوضح فوتشيتش أن هذه الظروف الصعبة التي يمر بها صرب كوسوفو ناتجة عن الضغوط المستمرة التي تمارسها سلطات ألبان كوسوفو.

وكتب فوتيشتس في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أوضحت لميروسلاف لايتشاك خلال حديث مفتوح وصريح الوضع في كوسوفو وميتوهيا والظروف المعيشية الصعبة وشبه المستحيلة التي يعاني منها الصرب هناك والناجمة عن الضغوط المستمرة والمعاملة التعسفية التي يلقونها من قبل السلطات في بريشتينا".

وأضاف: "أعدت التأكيد على أن العودة إلى الحوار البنّاء بين بلغراد وبريشتينا وتطبيع العلاقات ممكن من خلال تنفيذ اتفاقيات بروكسل أي التشكيل العاجل لرابطة المجتمعات الصربية أو المعروفة باسم رابطة البلديات الصربية" .

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال الوسيط الرئيسي في هذه العملية وسيكون له "شريك جاد ومسؤول" في صربيا.

ووصل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي إلى بلغراد بعد زيارة إلى بريشتينا، حيث دعا سلطات ألبان كوسوفو إلى البدء في تشكيل رابطة المجتمعات الصربية من البلديات ذات الأغلبية الصربية في الإقليم، والتي تم التوصل إلى اتفاقات بشأنها في بروكسل في عامي 2013 و 2015.

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وكانت كوسوفو مقاطعة صربية سابقا وانفصلت بعد نزاع دام تدخل فيه "الناتو" عام 1999 لإجبار صربيا على سحب قواتها من الإقليم.

ولا تعترف صربيا باستقلال كوسوفو الذي أعلن عام 2008، ولا تزال التوترات بين البلدين على أشدها.

المصدر: نوفوستي 

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