ائتلاف الحزب الحاكم في صربيا يعلن تحقيق نصر ساحق في الانتخابات البلدية

أعلن رئيس الحزب التقدمي الصربي، الداخل ضمن ائتلاف "ألكسندر فوتشيتش-صربيا الغد"، ميلوس فوتشيفيتش أن الائتلاف حقق نصرا ساحقا في الانتخابات في 85 بلدية من أصل 89 بلدية في البلاد.

وقال فوتشيفيتش: "حقق التقدميون مع ائتلاف "ألكسندر فوتشيتش – صربيا الغد" نصرا واضحا ومقنعا في جميع المدن والبلديات التي أجريت فيها الانتخابات. في أنحاء البلاد باستثناء أربع مدن: توتين، وباكا توبولا، وسينتا، وكانيزا. وفي جميع المدن والبلديات الأخرى حققنا نصرا واضحا. وأكرر، في جميع البلديات باستثناء هذه الأربع، وهو أمر طبيعي، لأن هناك بنية سكانية حددت دائما اصطفافا سياسيا مختلفا قليلا على المستوى المحلي".

وأجرت صربيا انتخابات في 89 بلدية، بما في ذلك بلغراد في 2 يونيو. ويجب أن تنشر لجنة الانتخابات نتائج التصويت الأولية في موعد أقصاه الساعة 20:00 يوم 3 يونيو.

المصدر: "تاس"