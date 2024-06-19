خبراء صينيون يوضحون ما سيواجهه صناع القرار في البيت الأبيض بعد التقارب بين روسيا وكوريا الشمالية

ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" نقلا عن خبراء صينيين قولهم إن تعزيز التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية كان "خيارا صائبا"، مؤكدين أن ذلك سيزيد "الصداع" لدى صناع القرار في البيت الأبيض.

وجاء في منشور الصحيفة: "وفقا لخبراء صينيين، فإن التقارب بين موسكو وبيونغ يانغ هو خيار صائب، لأن الاستراتيجية طويلة الأمد للولايات المتحدة وحلفائها لعزل وكبح البلدين ستدفعهما تلقائيا للعمل معا لمكافحة التهديد المشترك من التحالفات التي تقودها واشنطن، سواء في أوروبا أو شمال شرق آسيا".

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وأشار الخبراء إلى أن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية "سيزيد بالتأكيد من صداع أولئك الذين يتخذون القرارات في البيت الأبيض".



واختتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارته إلى كوريا الشمالية، بعد أن أجرى اليوم محادثات مطولة مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون توجت بالتوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تأخذ بالاعتبار تقديم المساعدة في حال تعرض أحد طرفيها لعدوان.

وقال بوتين في معرض تعليقه على هذه الاتفاقية: "يتخذ الأصدقاء الكوريون موقفا موضوعيا ومتوازنا بشأن موضوع التسوية الأوكرانية، ويتفهمون الأسباب الحقيقية للأزمة"، مشددا على أن "مثل هذا الموقف من جانب القيادة الكورية هو تأكيد واضح آخر على نهج سيادي مستقل".

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من جانبه أشار زعيم كوريا الديمقراطية في مستهل لقائه مع الرئيس بوتين إلى دور روسيا في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في العالم، وأعرب عن دعمه الكامل للعملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وكان الرئيس بوتين قد وصل إلى بيونغ يانغ في وقت متأخر ليلة أمس، وعلى الرغم من ذلك، فقد استقبله الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شخصيا في المطار.

المصدر: نوفوستي+RT