سفارة كوريا الشمالية لدى موسكو تعلق على زيارة بوتين "التاريخية" إلى بيونغ يانغ

أكد القائم بأعمال سفارة كوريا الشمالية لدى روسيا لي يونغ زين، أن بيونغ يانغ سعيدة بنتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفا الاجتماع الذي عقده رئيسا الدولتين بـ"التاريخي".

وقال لي يونغ زين خلال فعالية أقيمت في سفارة كوريا الشمالية بموسكو: "عقد اليوم اجتماع تاريخي بكل ماتعنيه الكلمة من معنى، وجرت محادثات بين قادة بلدينا، ونتيجة لهذا الاجتماع، وُلدت اتفاقية جديدة وقوية بين الدولتين، وأعلن الرفيق كيم جونغ أون اليوم عن البداية الرسمية لعلاقات التحالف بين البلدين وأكد أن حكومة وحزب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في ظل الوضع الدولي الصعب الحالي، سيعززان التواصل الاستراتيجي مع روسيا الاتحادية، وسيدعمان بشكل ثابت و دون قيد أو شرط، جميع المبادئ والتوجهات السياسية للقيادة الروسية".

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وأضاف: "نحن سعداء للغاية بالإنجازات التي تحققت خلال زيارة الرئيس بوتين الحالية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فالعلاقة بين البلدين، والتي صمدت في وجه المحن الشديدة، تتطلع الآن إلى المستقبل بخطة مائة عام بفضل العزم الاستراتيجي والقيادة التي يتحلى بها قادة البلدين".

وأجرى الرئيس بوتين اليوم محادثات مطولة مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون توجت بالتوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تأخذ بالاعتبار تقديم المساعدة في حال تعرض أحد طرفيها لعدوان.

وقال بوتين في معرض تعليقه على هذه الاتفاقية: "يتخذ الأصدقاء الكوريون موقفا موضوعيا ومتوازنا بشأن موضوع التسوية الأوكرانية، ويتفهمون الأسباب الحقيقية للأزمة"، مشددا على أن "مثل هذا الموقف من جانب القيادة الكورية هو تأكيد واضح آخر على نهج سيادي مستقل".

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من جانبه أشار زعيم كوريا الديمقراطية في مستهل لقائه مع الرئيس بوتين إلى دور روسيا في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في العالم، وأعرب عن دعمه الكامل للعملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وكان الرئيس بوتين قد وصل إلى بيونغ يانغ في وقت متأخر ليلة أمس، وعلى الرغم من ذلك، فقد استقبله الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شخصيا في المطار.

المصدر: نوفوستي+RT