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الرئيس الروسي يصل إلى فيتنام في زيارة دولة

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هبطت طائرة االرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الأربعاء في مطار هانوي في بداية زيارة دولة إلى جمهورية فيتنام تستغرق يومين.

ووصل الرئيس الروسي إلى هانوي قادما من بيونغ يانغ بعد اختتام زيارة دولة استمرت يومان في كوريا الشمالية.

وكما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين سابقا، سيعقد بوتين اجتماعات مع جميع قادة البلاد الأربعة - الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نغوين فو تشونغ، والرئيس تو لام، ورئيس الوزراء فام مين تشينه، ورئيس اللجنة الوطنية للحزب الشيوعي الفيتنامي. الجمعية تران ثانه مان.

ومن المقرر خلال المباحثات مناقشة مجموعة كاملة من قضايا الشراكة الاستراتيجية الروسية الفيتنامية.

المصدر: RT

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