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بوتين يتحدث عن التعاون بين روسيا وفيتنام في الأمم المتحدة

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بوتين يتحدث عن التعاون بين روسيا وفيتنام في الأمم المتحدة
Sputnik
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، أن روسيا وفيتنام تتعاونان بشكل وثيق في المنصات الرئيسية متعددة الأطراف، وفي المقام الأول الأمم المتحدة.

وفي مقال بعنوان "روسيا وفيتنام: صداقة اجتازت اختبار الزمن" قال بوتين: "نحن نتفاعل بشكل وثيق في المنصات المتعددة الأطراف الرئيسية، وفي المقام الأول في الأمم المتحدة".

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وأوضح الرئيس الروسي أن "موسكو تعمل على إنشاء مركز للتكنولوجيا النووية في فيتنام". مؤكدا أن الطاقة مجال ذو أهمية استراتيجية في التعاون الثنائي.

وأعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن امتنانه لفيتنام لموقفها المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية ورغبتها في المساهمة للبحث عن سبل حقيقية لحلها سلميا.

ومن المقرر أن يصل بوتين إلى هانوي خلال الليل، ويعتزم الاجتماع مع الزعماء الفيتناميين يوم الخميس، في أعقاب زيارته إلى كوريا الشمالية.

هذا وأكد لو هواي ترونغ أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم، أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين المرتقبة إلى فيتنام في 19 - 20 يونيو ستساعد على تعزيز مكانة بلاده وهيبتها.

المصدر: RT

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