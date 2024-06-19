بوتين: روسيا مستعدة لمساعدة فيتنام في صناعة الطاقة النووية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمساعدة الشركاء في فيتنام بتشكيل صناعة الطاقة النووية الوطنية بما في ذلك تعزيز مواردها البشرية.

وكتب بوتين في مقال لصحيفة "نيان زان" الرسمية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي بعنوان "روسيا وفيتنام صداقة اجتازت اختبار الزمن"، والذي نشر الكرملين على موقعه الإلكتروني مقطتفات منه: "يجري العمل على مبادرة إنشاء مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية في فيتنام بمساعدة روساتوم".

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وأشار الزعيم الروسي إلى أن "الشركة الحكومية الروسية (روساتوم) مستعدة بشكل عام لمساعدة الشركاء الفيتناميين في تشكيل صناعة الطاقة النووية الوطنية، بما في ذلك تعزيز مواردها البشرية".

وأكد بوتين، أن روسيا وفيتنام تتعاونان بشكل وثيق في المنصات الرئيسية متعددة الأطراف، وفي المقام الأول الأمم المتحدة.

وأعرب عن امتنانه لفيتنام لموقفها المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية ورغبتها في المساهمة للبحث عن سبل حقيقية لحلها سلميا.

ومن المقرر أن يصل بوتين إلى هانوي خلال الليل، ويعتزم الاجتماع مع الزعماء الفيتناميين يوم الخميس، في أعقاب زيارته إلى كوريا الشمالية.

هذا وأكد لو هواي ترونغ أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم، أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين المرتقبة إلى فيتنام في 19 - 20 يونيو ستساعد على تعزيز مكانة بلاده وهيبتها.

المصدر:RT