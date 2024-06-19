بوتين يرحب بموقف فيتنام المتوازن بشأن الأزمة في أوكرانيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنانه للسلطات الفيتنامية لموقفها المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية ورغبتها في المساهمة في البحث عن سبل حقيقية لحلها سلميا.

ونشر الكرملين على موقعه الإلكتروني مقطتفات من مقال للصحيفة الرسمية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي بعنوان "روسيا وفيتنام: صداقة اجتازت اختبار الزمن".

وقال بوتين: "نحن ممتنون لأصدقائنا الفيتناميين لموقفهم المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية، ولرغبتهم في المساهمة في البحث عن طرق حقيقية لحلها سلميا، وكل هذا يتوافق تماما مع روح وطبيعة علاقاتنا".

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الروسي تحدث باستحسان عن دعم هانوي لـ "طريقة عملية لحل الأزمة" الأوكرانية.

وبالإضافة إلى ذلك، قام بتقييم موقف السلطات الفيتنامية بشأن الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وشدد بوتين على أن روسيا وفيتنام لديهما وجهات نظر مماثلة بشأن الوضع في هذا الجزء من العالم.

ومن المقرر أن يبدأ بوتين زيارة دولة تستغرق يومين إلى فيتنام يوم الأربعاء، وهي زيارته الخامسة للبلاد. وسوف يتوجه جوا إلى هانوي قادما من بيونغ يانغ مساء يوم 19 يونيو بعد استكمال زيارته لكوريا الديمقراطية.

وفي مساء يوم 18 يونيو وصل الرئيس الروسي إلى بيونغ يانغ في إطار زيارة دولة استمرت يومين، أجرى خلالها محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. ووقع بوتين وكيم جونغ أون على اتفاق بشأن شراكة استراتيجية شاملة، كما أوضح الزعيم الكوري الشمالي أن هذه الوثيقة تتضمن تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات، بما في ذلك المجال العسكري.

وانتهت الزيارة الرسمية للرئيس الروسي إلى كوريا الديمقراطية اليوم الأربعاء، والآن يتوجه بوتين إلى فيتنام، التي تحافظ على موقف محايد بشأن الصراع الأوكراني.

المصدر: RT