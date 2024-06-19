ناشط سياسي أمريكي داعم لفلسطين وروسيا يتعهد بمواصلة فضح دعم بلاده للإرهاب

قال الناشط السياسي الأمريكي والمؤثر جاكسون هينكل اليوم الأربعاء إنه سيكشف بعد عودته إلى بلاده كيف تقوم السلطات الأمريكية بتمويل الإرهاب من خلال تقديم المساعدات لأوكرانيا.

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وأضاف هينكل في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: " عندما أعود إلى الولايات المتحدة سأتحدث كثيرا عن الإرهاب الذي نموله".

وتابع: "الاستماع إلى التقارير ومشاهدة العناوين الرئيسية شيء ، وزيارة المدن والتحدث إلى الناس الذين قُتل أزواجهم وأحباؤهم من أجل أموال دافعي الضرائب الأمريكيين شيء آخر، وأنا سأفضح ما يجري في ميليتوبول وتوكماك وماريوبول وكل هذه المناطق على عكس ما ينشره الإعلام الغربي".

وأشار هينكل إلى أنه تحدث مع رجل أعمال أكد على ارتفاع مستوى الفساد في مقاطعة زابوروجيه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وخلص قائلا: "حتى المبنى الذي خلفي، هذا المتحف الحقيقي الذي زرناه توا، بُني في غضون شهرين فقط، في أمريكا يستغرق بناء طريق واحدة عشر سنوات ما نراه هنا - لا يصدق".

وبرزت قناة هينكل الشخصية في سبتمبر 2023 وتحديدا عقب زيارته العاصمة الروسية موسكو وتعليقاته الإيجابية عن الحياة في روسيا، ولعل هذه الزيارة كانت السبب الرئيسي في حظر قناته على "يوتيوب" بشكل كامل في أكتوبر 2023.

وجذبت آراؤه الداعمة للقضية الفلسطينية جمهورا كبيرا من الشرق الأوسط، خاصة مع تكرار فضحه السياسات الإسرائيلية وإيضاحه كيفية تعامل السياسة الأميركية مع الشرق الأوسط.

ويمتلك هينكل فكرا سياسيا محافظا يميل إلى الحزب الجمهوري الأمريكي، كما يدعم آراء الرئيس السابق دونالد ترامب، خاصة ما أطلقه في حملته الانتخابية للعام 2016 عندما رفع شعار "استعادة عظمة أميركا".

وإلى جانب تداول أخبار روسيا وفلسطين، يتداول الناشط أخبار إيران وحزب الله وسوريا، ويرى أن إسرائيل امتداد للسياسة الأمريكية في المنطقة.

المصدر: نوفوستي