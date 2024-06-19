الخارجية السويسرية ترفض توضيح سبب اختفاء توقيع رواندا من البيان الختامي لمؤتمر أوكرانيا

رفضت وزارة الخارجية السويسرية شرح سبب اختفاء توقيع رواندا من قائمة الموقعين على البيان المشترك بشأن أوكرانيا في المؤتمر الذي عقد في سويسرا.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية بيير آلان إلشنجر: "لن نعلق على سبب اختفاء رواندا من هذه القائمة، ندعوكم إلى الاتصال بسفارة رواندا في سويسرا للحصول على تفسير".

وجاء حسب ما نقلته "نوفوستي" عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية السويسرية بيير آلان إلشينغر، أن الدول "لم توقع على البيان فعليا، لأنه لا توجد نسخة ورقية، والبيان المشترك منشور فقط على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية مع قائمة الدول الموقعة عليه، ويمكن حتى للدول التي لم تكن حاضرة في القمة التوقيع على البيان". وأوضح أن من الممكن استبعاد أي من الدول من هذه القائمة "المباشرة" حين الضرورة.

وقد انعقدت قمة حول أوكرانيا في مدينة بورغنشتوك بسويسرا يومي 15-16 يونيو، وشارك في القمة أكثر من 90 دولة، نصفها دول أوروبية، إضافة إلى 8 منظمات، ولم يتم التوقيع على البيان الختامي من قبل 11 دولة، بما في ذلك أرمينيا والبرازيل والهند وإندونيسيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتايلاند. وفي وقت لاحق سحبت رواندا والعراق والأردن تواقيعها.

المصدر: تاس