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الخارجية السويسرية: الدول المشاركة لم توقع على النسخة الورقية من بيان أوكرانيا

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الخارجية السويسرية: الدول المشاركة لم توقع على النسخة الورقية من بيان أوكرانيا
Globallookpress MoncloaKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أفادت الخارجية السويسرية بأن الدول المشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا لم توقع نسخة ورقية للبيان الختامي للمؤتمر، ونشرت قائمة الموقعين "مباشرة" على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وجاء حسب ما نقلته "نوفوستي" عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية السويسرية بيير آلان إلشينغر، أن الدول "لم توقع على البيان فعليا، لأنه لا توجد نسخة ورقية، والبيان المشترك منشور فقط على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية مع قائمة الدول الموقعة عليه، ويمكن حتى للدول التي لم تكن حاضرة في القمة التوقيع على البيان". وأوضح أن من الممكن استبعاد أي من الدول من هذه القائمة "المباشرة" حين الضرورة.

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وقد انعقدت قمة حول أوكرانيا في مدينة بورغنشتوك بسويسرا يومي 15-16 يونيو، وشارك في القمة أكثر من 90 دولة، نصفها دول أوروبية، إضافة إلى 8 منظمات، ولم يتم التوقيع على البيان الختامي من قبل 11 دولة، بما في ذلك أرمينيا والبرازيل والهند وإندونيسيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتايلاند. وفي وقت لاحق سحبت رواندا والعراق والأردن تواقيعها.

المصدر: أرغومنتي إي فاكتي

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