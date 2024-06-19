"Northrop Grumman" أول شركة أسلحة أمريكية تنتج ذخيرة متوسطة العيار على أراضي أوكرانيا

أعلن ممثل شركة "Northrop Grumman" ديف بارتيل أن الشركة أصبحت أول شركة أسلحة أمريكية تنتج ذخيرة متوسطة العيار على أراضي أوكرانيا.

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ووفقا له، فإن الشركة تعد مشروعا لإنتاج ذخيرة متوسطة العيار في أوكرانيا، وأضاف: "نخطط لتوسيع هذا المشروع من خلال إنتاج ذخيرة دبابات 155 ملم وذخيرة أخرى".

ولم يقدم ممثل الشركة أي تفاصيل عن خطة عمل الشركة الأمريكية، بحسب ما ذكر موقع "breakingdefense".

ويشير المنشور إلى أن المشروع هو أول صفقة مؤكدة علنا بين شركة دفاع أمريكية والحكومة الأوكرانية لتنفيذ مشروع إنتاج عسكري على أراضي أوكرانيا.

يذكر أن شركة "راينميتال" الدفاعية الألمانية أعلنت في فبراير، أنها ستفتتح مصنعا في أوكرانيا ينتج ذخيرة 155 ملم.

كما ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بناء مصنع لشركة ألمانية على الأراضي الأوكرانية سيكون استفزازا، وسيكون "هدفا مشروعا للقوات الروسية".

المصدر: breakingdefense