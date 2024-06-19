الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" يتعرض لانتقاد حاد في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي (فيديو)

تعرض الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" ديفيد كالهون للإحراج في جلسة مساءلة عاصفة أمام الكونغرس الأمريكي، بعد سلسلة من الحوادث والتحقيقات التي كشفت عيوبا في تصنيع طائرات "بوينغ".

ففي جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ، واجه كالهون أسئلة متكررة حول راتبه، وثقافة السلامة في "بوينغ"، ودعوات إلى الاستقالة بدلا من التقاعد بحلول نهاية العام.

واستجوب السيناتور جوش هاولي المديرَ التنفيذي بشأن راتبه، الذي يبلغ هذا العام 32.8 مليون دولار، وعرض الكوارث العديدة التي تعرضت لها طائرات "بوينغ" في العام الماضي.

The Associated Press: Missouri Senator Josh Hawley questioned Boeing’s $BA chief executive about his 32.8 million salary during a Tuesday hearing.



Dave Calhoun’s appearance was the first before Congress buy a high-ranking Boeing official since the panel blew out of a 737 max… pic.twitter.com/qupJNk7GG5 — Mark “AI” Zuckerberg (parody) (@finkdAI) June 19, 2024

وقال هاولي: "أنت لا تركز على السلامة، ولا تركز على الجودة، ولا تركز على الشفافية، كل هذا مسجل.. أنت تركز على ما تم تعيينك للقيام به بالضبط، وهو تقليص الإجراءات، والتخلص من إجراءات السلامة وتقليص الوظائف لأنك تحاول انتزاع كل مجال ربح من هذه الشركة".

وردا على سؤال هاولي: "لماذا لم تستقِل؟"، قال كالهون: "أنا فخور بكل إجراء اتخذناه".

وقد ارتفع إجمالي تعويضات كالهون في عام 2023 إلى 32.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 45% عن 22.6 مليون دولار حصل عليها في العام السابق.

وكانت جلسة الاستماع هي المرة الأولى التي يواجه فيها كالهون أسئلة المشرعين ويسلط الضوء على سمعة "بوينغ" المتدهورة في مجال السلامة والرئيس التنفيذي الذي قال في مارس إنه يخطط للتنحي بحلول نهاية العام وسط تغيير إداري من قبل "بوينغ".

المصدر: "رويترز" + RT