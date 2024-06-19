لجنة برلمانية توصي النيابة العامة الروسية بتصنيف القوات الأوكرانية منظمة إرهابية

طلبت لجنة برلمانية للتحقيق في جرائم نظام كييف ضد القاصرين من النيابة العامة الروسية بدء عملية فرض صفة المنظمة الإرهابية على كل من الجيش وجهاز الأمن والمخابرات العسكرية في أوكرانيا.

وجاء في تقرير للجنة حصلت وكالة تاس على نسخة منه: "نوصي النيابة العامة في روسيا بالمباشرة في التعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في عملية اعتبار القوات الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني ومديرية المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، منظمات إرهابية، مع أخذ تصرفات هذه المؤسسات الموجهة لتهديد سلامة وآمان الأطفال في روسيا في الاعتبار وهو ما تم كشفه خلال التحقيق البرلماني".

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ويشار إلى أن اللجنة، عقدت اجتماعها الأخير في 10 يونيو. ويوم الأربعاء، يخطط مجلس الدوما ومجلس الاتحاد لإقرار تقرير اللجنة.

وفي مجلس الاتحاد، ستقوم إينا سفياتينكو نائبة رئيسة المجلس بتلاوة التقرير أمام أعضاء المجلس.

وجاء في التقرير، أن لجنة التحقيق الروسية حصلت على أدلة تثبت وقائع استخدام القوات الأوكرانية للألغام المضادة للأفراد ضد السكان المدنيين.

وقالت الوثيقة: "تقوم القوات الأوكرانية باستخدام المسيرات الجوية لرمي الألغام المضادة للأفراد بالقرب من مرافق البنية التحتية الاجتماعية، على طول طرق سير وسائل النقل العام، ويتسبب انفجار هذه الألغام بمقتل الأطفال أو إصابتهم بجروح خطيرة. ويثبت كل ذلك انتهاك التشكيلات المسلحة التابعة لنظام كييف لمعايير القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وهو ما يؤدي إلى سقوط مئات القتلى والجرحى بين الأطفال وتشويه مصير الآلاف منهم، وكل ذلك يحمل علامات الإرهاب الدولي، وبالتالي يشكل تهديدا خطيرا للأمن العالمي.

المصدر: تاس