‏ القوات الأوكرانية تقصف روضة أطفال في دونيتسك

قال عمدة مدينة غورلوفكا في دونيتسك إيفان بريخودكو إن القوات الأوكرانية قصفت روضة أطفال في المدينة.

إقرأ المزيد

وكتب بريخودكو عبر قناته على "تليغرام": "نتيجة لقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمنطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا يوم أمس، تضرر زجاج إحدى رياض الأطفال".

وتقع غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمال دونيتسك، وهي واحدة من أكبر مدن جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقبل العملية العسكرية الخاصة في دونباس، بلغ عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف نسمة.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات دونيتسك أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 14 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 43 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف "الناتو".

المصدر: تاس