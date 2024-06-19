روسيا تعد قرارا في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة الاستعمار الجديد

تقوم روسيا بالتعاون مع شركائها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعداد قرار حول مكافحة الاستعمار الجديد، حسبما نقلت وكالة "تاس" اليوم الأربعاء عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية.

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جاء هذا التصريح في أعقاب اجتماع اللجنة الدائمة لـ"الحركة من أجل حرية الأمم" الذي نظمه حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في مدينة فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي في إطار المنتدى الدولي للأحزاب "الأغلبية العالمية من أجل عالم متعدد الأقطاب" بصيغة "البريكس والدول الشريكة".

وقال المصدر: "اليوم نعمل مع أصحاب التفكير المماثل على مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة (بهذا الشأن)، وأصبح موضوع مكافحة الاستعمار الجديد أحد الموضوعات الرئيسة، وتولي وزارة الخارجية الروسية أهمية كبيرة له".

وتابع: "لقد حظي موضوع مكافحة الاستعمار الجديد بتفهم واهتمام لدى دول الأغلبية العالمية في ظل واقع العالم الحديث"، معتبرا مشاركة أكثر من 30 دولة في منتدى فلاديفوستوك دليلا على إدراك أن هذه القضية ينبغي حلها من خلال الجهود المشتركة.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الذي يترأس كذلك حزب "روسيا الموحدة"، دعا خلال مشاركته في منتدى فلاديفوستوك، إلى إنشاء سجل للخسائر الناجمة عن جرائم الحقبة الاستعمارية وكذلك عن الاستعمار الجديد للمطالبة بدفع التعويضات.

كما حذر مدفيديف في مقال بصحيفة "روسيسكايا غازيتا" في وقت سابق من هذا الشهر من أن "الاستعمار الجديد قد اقترب" من حدود روسيا.

المصدر: "تاس"