الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف قائد من حزب الله عند أطراف بلدة سلعا في جنوب لبنان

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه لعملية استهداف سيارة عند أطراف بلدة سلعا في قضاء صور جنوب لبنان، قتل فيها مسؤول ميداني في "حزب الله".



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "طائرة حربية إسرائيلية أصابت، وقتلت محمد مصطفى أيوب جنوب لبنان".

وأضاف البيان: "بشكل منفصل، قصفت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية بنية تحتية وبنية عسكرية لحزب الله في منطقة ميس الجبل بجنوب لبنان".

وعرض الجيش الإسرائيلي لقطات لعملية استهداف مسيرة لسيارة عند أطراف بلدة سلعا في قضاء صور، والذي على إثرها نعى "حزب الله" أحد مقاتليه ويدعى محمد أيوب.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مسيرة إسرائيلية ستهدفت سيارة عند أطراف بلدة الشهابية لناحية بلدة سلعا في قضاء صور، وتحركت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف.

وأكدت فرق الدفاع المدني مقتل شخص في استهداف السيارة، فيما ذكرت تقارير أن"المستهدف هو القائد الميداني في حزب الله محمد أيوب".

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم، عن مقتل أحد عناصره جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة سلعا في الجنوب اللبناني، ونعى محمد مصطفى أيوب، الذي استهدفته المسيّرة الإسرائيلية.

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وتصاعدت وتيرة الهجمات عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله، وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار.

المصدر: RT