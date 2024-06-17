قتيل بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام ببلدة سلعا في جنوب لبنان (صور + فيديو)  

نفذت مسيرة إسرائيلية اليوم الاثنين، غارة استهدفت سيارة على طريق عام ببلدة سلعا في قضاء صور جنوب لبنان، أدت إلى مقتل شخص واحد، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه عنصر من "حزب الله".

وأعلن الدفاع المدني اللبناني "استشهاد شخص في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة سلعا"، دون كشف أي تفاصيل إضافية فيما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه عنصر من "حزب الله".

وفي وقت سابق اليوم حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري من أن "اعتداءات حزب الله المتصاعدة قد تدفعنا نحو حافة تصعيد واسع قد تترتب عليها نتائج مدمرة على لبنان والمنطقة بأسرها".

وشدد على "أننا سنضمن عودة الإسرائيليين بشكل آمن إلى بيوتهم في شمال إسرائيل"، جازما أن "هذه الحقيقة ليست محل تفاوض لا يمكن ان يتكرر السابع من أكتوبر في أي من حدودنا يجب على إسرائيل أن تحمي مواطني إسرائيل ونحن سنطبق هذا الواجب مهما كان الثمن".

اعتداءات #حزب_الله المتصاعدة قد تدفعنا نحو حافة تصعيد واسع قد تترتب عليها ننائج مدمرة على لبنان والمنطقة بأسرها.



سنضمن عودة الإسرائيليين بشكل آمن إلى بيوتهم في شمال إسرائيل. هذه الحقيقة ليست محل تفاوض



لا يمكن ان يتكرر السابع من أكتوبر في أي من حدودنا يجب على إسرائيل ان تحمي… pic.twitter.com/h5knEVUZSN — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 17, 2024

المصدر: RT