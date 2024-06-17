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لابيد: كان على نتنياهو حل الحكومة بدلا من مجلس الحرب

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لابيد: كان على نتنياهو حل الحكومة بدلا من مجلس الحرب
Gettyimages.ru
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علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حل حكومة إدارة الحرب، قائلا: "بدلا من حل حكومة الحرب، ينبغي حل الحكومة".

وبعد أن أبلغ نتنياهو الوزراء في جلسة للمجلس الوزاري المصغر أنه سيتم حل حكومة الحرب، كتب لابيد عبر حسابه على منصة "إكس": "بدلا من حل حكومة الحرب، ينبغي حل الحكومة".

وفي منشور آخر حول قانون الإعفاء من التجنيد، قال لابيد: "غدا تبدأ لجنة الشؤون الخارجية والأمن مناقشات قانون التهرب والرفض"، معتبرا أن "هذه خيانة للمقاتلين، وخيانة لجنود الاحتياط، وخيانة للطبقة الوسطى الإسرائيلية، وخيانة للجيش الإسرائيلي. الحكومة الإسرائيلية تقوض أمن الدولة. نتنياهو يبيع مقاتلينا هو وابتسامته".

ويأتي قرار نتنياهو هذا بعد أسبوع من إعلان الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت استقالتهما من الحكومة بعد "فشل نتنياهو في تشكيل استراتيجية لحرب غزة".

وعلى الأثر، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانضمام إلى الحكومة بدلا من الوزيرين المستقيلين.

وبعد استقالة غانتس، ضغط الأمريكيون، على نتنياهو لعدم حل حكومة الحرب، حيث يعتبرون أنها أكثر اعتدالا ولن تتخذ قرارات متطرفة.

المصدر: RT

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