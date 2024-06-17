لابيد: كان على نتنياهو حل الحكومة بدلا من مجلس الحرب

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حل حكومة إدارة الحرب، قائلا: "بدلا من حل حكومة الحرب، ينبغي حل الحكومة".

وبعد أن أبلغ نتنياهو الوزراء في جلسة للمجلس الوزاري المصغر أنه سيتم حل حكومة الحرب، كتب لابيد عبر حسابه على منصة "إكس": "بدلا من حل حكومة الحرب، ينبغي حل الحكومة".

במקום לפרק את קבינט המלחמה, צריך לפרק את הממשלה. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) June 17, 2024

وفي منشور آخر حول قانون الإعفاء من التجنيد، قال لابيد: "غدا تبدأ لجنة الشؤون الخارجية والأمن مناقشات قانون التهرب والرفض"، معتبرا أن "هذه خيانة للمقاتلين، وخيانة لجنود الاحتياط، وخيانة للطبقة الوسطى الإسرائيلية، وخيانة للجيش الإسرائيلي. الحكومة الإسرائيلية تقوض أمن الدولة. نتنياهو يبيع مقاتلينا هو وابتسامته".

מחר יתחילו בועדת החוץ והבטחון הדיונים על חוק ההשתמטות והסרבנות. מדובר בבגידה בלוחמים, בגידה באנשי המילואים, בגידה במעמד הביניים הישראלי ובגידה בצה"ל.



ממשלת ישראל חותרת תחת בטחון המדינה. נתניהו מוכר את הלוחמים שלנו. הוא והחיוך שלו. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) June 17, 2024

ويأتي قرار نتنياهو هذا بعد أسبوع من إعلان الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت استقالتهما من الحكومة بعد "فشل نتنياهو في تشكيل استراتيجية لحرب غزة".

وعلى الأثر، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانضمام إلى الحكومة بدلا من الوزيرين المستقيلين.

وبعد استقالة غانتس، ضغط الأمريكيون، على نتنياهو لعدم حل حكومة الحرب، حيث يعتبرون أنها أكثر اعتدالا ولن تتخذ قرارات متطرفة.

المصدر: RT