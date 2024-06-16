ألمانيا.. تحييد شخص حاول مهاجمة الشرطة بفأس في هامبورغ

حيدت الشرطة الألمانية رجلا يحمل فأسا حاول مهاجمة عناصرها في أحد شوارع مدينة هامبورغ حيث احتشد مشجعو منتخب هولندا الذي يلعب مع بولندا ضمن مباريات كرة القدم لكأس أوروبا "يورو 2024".

وبحسب موقع "بيلد" فإن الرجل أظهر عدوانية تجاه الشرطة وهاجمهم بفأس.

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وقع الحادث بالقرب من محطة ريبربان، على بعد كيلومتر واحد من منطقة المشجعين الرسمية.

واستخدمت الشرطة في البداية رذاذ الفلفل ضد المهاجم، ثم استخدمت سلاحا ناريا. وبحسب الشرطة، أطلق ضابط شرطة في البداية طلقة تحذيرية فقط لإيقاف المهاجم. ثم أطلقت عدة طلقات وتمت إصابته.

وكان المهاجم يحمل أيضا زجاجة مولوتوف في يده. وتفترض الشرطة أنه أراد تفجير العبوة الحارقة وسط المشجعين.

المصدر: بيلد