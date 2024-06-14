الشرطة الألمانية تحث الجماهير "الأخطر في اليورو" على تعاطي المخدرات بدلا من الكحول

صنفت السلطات الألمانية مباراة منتخب إنجلترا مع نظيره الصربي في يورو 2024 المقرر إقامتها في 16 يونيو الجاري بأنها "عالية الخطورة" وذلك بسبب بعض الجماهير الإنجليزية المعروفة بشغبها.

وسيتواجد ألف ضابط شرطة لتعزيز الإجراءات الأمنية، كما سيتم تقديم بيرة منخفضة الكحول للمشجعين على هامش المباراة، ولن يتمكنوا من شربها في مدرجات الملعب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الشرطة الألمانية ستتساهل مع الجماهير الإنجليزية التي تفضل المخدرات على الكحول، وفقا لممثل شرطة مدينة غيلسنكيرشن.

ودعا الشرطي المسؤول، البريطانيين إلى تدخين الماريجوانا بدلا من شرب الكحول، لأن ذلك، في رأيه، يجعل المشجعين أقل عدوانية.

وأضاف: "إذا رأينا مجموعة من الأشخاص يشربون الكحول ويبدون عدوانيين بعض الشيء، ومجموعة أخرى تدخن الماريجوانا، فسننظر بالتأكيد إلى أولئك الذين يشربون الخمر".

German police encourage England fans to smoke CANNABIS instead of drinking at the Euros... after slapping beer ban on supporters ahead of Sunday's 'high risk' Serbia clash https://t.co/8WT4kIyn3Y — Mail Sport (@MailSport) June 14, 2024

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وفي وقت سابق، توقعت الشرطة الألمانية وقوع هجوم من قبل نحو 500 مشجع صربي على الإنجليز قبل المباراة الأولى بين صربيا وإنجلترا في دور المجموعات للبطولة الأوروبية.

في بداية العام، وافق البرلمان الألماني على مشروع قانون يسمح بحيازة ما يصل إلى 25 غراما من الماريجوانا أو الحشيش للاستخدام الشخصي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك زراعة ما يصل إلى ثلاث شجيرات من القنب في المنزل للاستخدام الشخصي، ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 أبريل الماضي.

المصدر: dailymail