برلماني روسي: معظم المشاركين في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا يريدون أن يكونوا أصدقاء روسيا

أكد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوراسي فيكتور فودولاتسكي أن معظم المشاركين في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا يريدون أن يكونوا أصدقاء روسيا.

وقال فودولاتسكي: "الآن يدرك الجميع جيدا أن التجمع في سويسرا سينفجر مثل فقاعة الصابون دون تحقيق التأثير الذي توقعوه، ظنوا أن الجميع سيعبرون عن مطالباتهم ضد روسيا، ويبدأون في التحدث والصراخ ودعم سياسة الأنجلو ساكسونيون المعادية للروس".

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وتابع: "اتضح أن العكس هو الصحيح، معظم الذين وصلوا إلى سويسرا يريدون التحدث مع روسيا، ويريدون أن يكونوا أصدقاء مع روسيا، ويفهمون أنه فقط من خلال مشاركة روسيا في المفاوضات يمكن تحقيق السلام."

وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن سبب رد الفعل السلبي للغرب على مقترحات الرئيس بوتين للسلام هو أن أمريكا وعدد من دول أوروبا تريد مواصلة القتال ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين.

المصدر: تاس