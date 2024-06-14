مسؤول روسي: مبادرة بوتين للسلام في أوكرانيا هي الأكثر اعتدالا على الإطلاق

صرح رئيس لجنة شؤون السيادة بالمجلس الاجتماعي الروسي، فلاديمير روغوف، بأن مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتسوية الصراع في أوكرانيا هو الأكثر اعتدالا بين كافة الحلول الممكنة.

وقال روغوف إن "الشروط التي أعلن عنها الرئيس بوتين هي الأكثر اعتدالا التي يمكن لروسيا القبول بها في مواجهة النظام الذي تم انشاؤه ودعمه في كييف".

وتابع: "عبر مقترحه يؤكد بوتين للعالم أجمع مرة أخرى أن روسيا مستعدة للتفاوض، بعكس الغرب الجماعي، وهي دولة تسعى جاهدة من أجل السلام ومستعدة لتقديم تنازلات من أجل ذلك".

وقال روغوف: “هذه خطوة لا يقوم بها إلا زعيم قوي لدولة ذات سيادة”.

وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

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المصدر:RT