 
مباشر

روغوف: القوات الروسية تعزز مواقعها في بلدة أوروجاينويه بدونِتسك الشعبية

أخبار العالم

روغوف: القوات الروسية تعزز مواقعها في بلدة أوروجاينويه بدونِتسك الشعبية
Sputnik
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xpqi

صرح فلاديمير روغوف رئيس لجنة شؤون السيادة بالمجلس الاجتماعي الروسي أن القوات الروسية عززت مواقعها في بلدة أوروجاينويه بجمهورية دونيتسك بعد تحرير بلدة ستارومايورسكويه المجاورة لها.

وقال روغوف في تصريح لوكالة "تاس": "مع تحرير بلدة ستارومايورسكويه سارت العمليات بشكل جيد في أوروجاينويه، الواقعة بالقرب منها، هناك نجاح ملحوظ.. القوات الروسية عززت مواقعها على طول خط الجبهة".

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: مقتل 1800 عسكري أوكراني وتدمير مخازن أسلحة ومسيرات وأسلحة غربية متنوعة
الدفاع الروسية: مقتل 1800 عسكري أوكراني وتدمير مخازن أسلحة ومسيرات وأسلحة غربية متنوعة

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن دحر عدة ألوية قتالية للقوات الأوكرانية وتحرير قرى وتدمير مخازن أسلحة وإسقاط طائرة "ميغ-29" أوكرانية وعشرات المسيرات ومقتل مئات العسكريين الأوكرانيين.

وذكرت الوزارة أن قوات "الشرق" واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو وحررت قرية ستارومايورسكويه بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يتقدم الجيش الروسي على مختلف المحاور ويحبط محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: تاس+RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي