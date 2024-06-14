غالانت مهاجما فرنسا: تتبنى سياسات عدائية ضد إسرائيل

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فرنسا، قائلا إنها تتبنى سياسات عدائية ضد إسرائيل، مؤكدا "أننا لن نشارك في لجنة تنظيم الوضع ​​على الحدود الشمالية إذا شاركت فيها فرنسا".

وقال غالانت: "في الوقت الذي تخوض فيه دولة إسرائيل الحرب الأكثر عدالة في تاريخها، أظهرت فرنسا العداء والعداوة ضدنا، بينما تتجاهل بشكل صارخ الفظائع التي يرتكبها إرهابيو حماس ضد الأطفال والنساء، فقط لأنهم يهود".

وشدد على "أننا لن نكون شركاء في لجنة تنظيم الوضع الأمني ​​على الحدود الشمالية إذا شاركت فيها فرنسا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أمس الخميس، أن فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل ستعمل ضمن إطار "ثلاثي" على خارطة طريق فرنسية هدفها احتواء التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأكد ماكرون خلال قمة مجموعة السبع في جنوب إيطاليا "لقد أعربنا جميعا عن قلقنا حيال الوضع على الحدود مع لبنان، وخصوصا مع الولايات المتحدة"، مضيفا: "اعتمدنا مبدأ ثلاثية (تجمع) إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا للتقدم نحو خارطة الطريق التي اقترحناها. سنقوم بالأمر نفسه مع السلطات اللبنانية".

وقال موقع Ynet إنه في تل أبيب يردد المسؤولون أنه لا توجد آلية ثلاثية، وأن إسرائيل لم توافق على مثل هذه الخطوة، وأن الولايات المتحدة هي التي تقود القضية اللبنانية، وأن الفرنسيين يشعرون بارتباط خاص بلبنان، لكن تأثيرهم على ما يحدث هناك هامشي.

المصدر: Ynet