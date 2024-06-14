مصرع ستة أشخاص على الأقل جراء فيضانات وانزلاقات التربة في الهند (فيديو)

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم جراء فيضانات مباغتة وانزلاقات التربة بسبب تساقط أمطار غزيرة في منطقة نائية في شمال شرق الهند، وفق ما أفاد مسؤولون محليون اليوم الجمعة.

واعتبر خمسة أشخاص في عداد المفقودين في ولاية سيكيم، الواقعة عند سفوح جبال هملايا الحدودية مع الصين والتي يقصدها السياح الهنود.

وقال المسؤول الكبير في حكومة الولاية، غوبينات راها: "ارتفع مستوى مياه نهر تيستا بشكل مباغت فوق عتبة الخطر صباح الخميس ما ألحق أضرارا كبيرة في الطرقات وكانت له تداعيات على حركة السير".

من جهته، قال، رئيس وزراء ولاية سيكيم، بريم سينغ تامانع، إن الحكومة المحلية تعمل "على توفير الدعم الممكن للضحايا والعائلات المتضررة".

❗️Huge Landslide Hits Sikkim: One Dead, Five Missing



A deluge has swamped roads, homes, and buildings, and swept away electricity poles in areas around Mangan, officials said.



📹 @NiteshRPradhanpic.twitter.com/GAjuCwty0d — RT_India (@RT_India_news) June 13, 2024

وأفاد سوناد ديشو، المسؤول في شرطة إقليم مانغان لوكالة "فرانس برس" بأن "مناطق الشمال باتت معزولة عن بقية مناطق البلاد".

وأضاف أن "المياه جرفت منازل كثيرة".

#Sikkim: Relentless rainfall has caused havoc in the northern region of the state. Surging water levels in Teesta River have led to the collapse of an old suspension bridge and a newly constructed Bailey bridge at Sanklang. This has stranded approximately 2,000 tourists, cutting… pic.twitter.com/vl3yIhiJOa — All India Radio News (@airnewsalerts) June 14, 2024

وأشارت وكالة إدارة الكوارث، إلى أن "عمليات إغاثة المتضررين جارية لكن الأضرار اللاحقة بشبكة الهواتف النقالة تعيقها".

وأدت فيضانات مباغتة على امتداد النهر نفسه، العام الماضي إلى تشقق بحيرة جليدية ما ألحق أضرارا كبيرة في الطرقات والجسور في سيكيم.

المصدر: "أ ف ب"