سلطات طاجيكستان تعتقل سياسيا بتهمة محاولة الاستيلاء على السلطة

أفادت وكالة Khovar للأنباء، بأن برلمان طاجيكستان رفع الحصانة النيابية عن رئيس الحزب الديمقراطي الطاجيكستاني السابق سعيد جعفر عثمان زودو.

ونوهت الوكالة بأنه تم بعد ذلك اعتقال المذكور، وفتح قضية جنائية ضده بتهمة محاولة الاستيلاء على السلطة بالعنف.

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ووفقا للوكالة، عقد مجلس النواب في 14 يونيو جلسة، تحدث فيها المدعي العام للجمهورية يوسف رحمون، الذي قال إنه تم فتح قضية ضد عثمان زودو وأشخاص آخرين بتهمة محاولة الاستيلاء بالقوة على السلطة. ويعاقب القانون المحلي على مثل هذه الجرائم، بالسجن لفترة قد تبلغ مدى الحياة.

ويؤكد التحقيق وجود أدلى لديه تثبت أن سعيد جعفر عثمان زودو، تحدث في سبتمبر 2021، عبر الهاتف المحمول مع نائب رئيس المنظمة الإرهابية المتطرفة "التحالف الوطني لطاجيكستان" شرف الدين جادويف وقدم توصيات له أولية بشأن اغتصاب سلطة الدولة في البلاد".

وأشارت الوكالة إلى أن المنظمة المذكورة أعلاه، تعتبر إرهابية ونشاطها محظور في في طاجيكستان بقرار من المحكمة.

ويعد الحزب الديمقراطي الطاجيكستاني أحد الأحزاب العاملة رسميا في الجمهورية، وله تمثيل في البرلمان.

في السابق كان عثمان زودو، يشغل منصب رئيس هذا الحزب، ولكن في مايو، تم عزله من منصبه خلال مؤتمر الحزب الاستثنائي، بعد الاعتراف بأن أنشطة الحزب غير مرضية في السنوات الأخيرة.

المصدر: تاس