روسيا تدرج "الفيلق القومي الجورجي" في قائمة المنظمات الإرهابية

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي، بأن القضاء الروسي اعتبر ما يسمى بـ"الفيلق القومي الجورجي"، منظمة إرهابية وتم إدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية.

وجاء في بيان المخابرات الروسية: "على أساس الأدلة التي جمعها جهاز الأمن الفيدرالي، اعترفت المحكمة العسكرية للمنطقة الجنوبية بالتشكيل شبه العسكري -الفيلق الوطني الجورجي، كمنظمة إرهابية. ووفقا لهذا القرار وكذلك القانون الاتحادي حول مكافحة الإرهاب، تم إدراج هذه المنظمة في القائمة الفيدرالية للمنظمات، بما في ذلك المنظمات الأجنبية والدولية المعترف بها كإرهابية والممنوع نشاطها على أراضي روسيا".

إقرأ المزيد

وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل هذا التنظيم في عام 2014 تحت رعاية مديرية المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، وهو يعتبر حاليا أكبر تشكيل مسلح تم تجنيده على أساس قومي. ويشارك أعضاء "الفيلق" في الأعمال القتالية إلى جانب القوات الأوكرانية، وكذلك في أعمال التخريب والهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية، وتعذيب الأسرى من العسكريين الروس.

ووفقا للبيان، سيسمح اعتبار "الفيلق" كمنظمة إرهابية " بتصنيف نشاطات عناصره وفقا للمواد المتعلقة بمكافحة الإرهاب و"الارتزاق"، في قانون العقوبات الجنائية الروسي.

في الوقت الحالي، يواصل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عمله لتحديد نشاطات "الفيلق الجورجي" والتصدي للتهديدات الصادرة عنه لأمن الدولة الروسية.

ويشار إلى أن وزارة الداخلية الروسية أصدرت في العام الماضي، مذكرة بحث واعتقال دولية بحق قائد الفيلق الجورجي، أوشانغي (ماموكا) مامولاشفيلي، بعد محاكمته غيابيا في روسيا بتهمة تجنيد المرتزقة ومشاركته في الأعمال القتالية إلى جانب القوات الأوكرانية.

من جانبها تعلن وزارة الدفاع الروسية بشكل دوري، عن القضاء على المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية بما في ذلك من عناصر "الفيلق الجورجي".

المصدر: تاس