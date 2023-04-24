القوات المسلحة الروسية تحيد ما يصل إلى 60 مسلحا من "الفيلق الجورجي" في دونيتسك

صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة قامت بتصفية ما يصل إلى 60 عنصرا مسلحا من "الفيلق الجورجي" في جمهورية دونيتسك الشعبية بقذيفة من منظومة "إسكندر" عالية الدقة.

ونشرت الوزارة أن المنظومة أطلقت إحدى صواريخها يوم الجمعة الماضي فأصابت مستودعا للأسلحة ونقطة لتمركز الأفراد من الجيش الأوكراني والمرتزقة الذين اختبأوا بمكتبة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم تصفية ما يصل إلى 60 من مقاتلي "الفيلق الجورجي"، و15 وحدة من المعدات العسكرية، فيما أصيب حوالي 20 من المرتزقة بجروح خطيرة.

المصدر: نوفوستي