بولندا ترسل طائراتها الحربية لمراقبة "نشاط الطيران الروسي بعيد المدى"

قالت قيادة العمليات الميدانية للقوات البولندية، إنه تم إقلاع مقاتلات تابعة للجيش الوطني وللحلفاء، على خلفية ما تزعم وارسو بأنه نشاط للطيران الروسي بعيد المدى.

وأضافت القيادة في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "نحذر من أن الطائرات المقاتلة المناوبة بدأت العمل في المجال الجوي البولندي، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة مستويات الضوضاء، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد. في هذه الليلة كان هناك نشاط متزايد للطيران بعيد المدى الروسي".

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ووفقا للبيان، كانت آخر مرة لجأت فيها القوات المسلحة البولندية إلى مثل هذا الإجراء، في 12 يونيو.

في 24 مارس، أعلنت القيادة العسكرية البولندية عن انتهاك المجال الجوي للبلاد على الحدود مع أوكرانيا.

وزعمت الرواية البولندية بأن جسما غريبا انتهك المجال الجوي البولندي بالقرب من قرية أوسيردو في محافظة لوبلان على الحدود مع أوكرانيا، وغادر بعد 39 ثانية. ويؤكد الجانب البولندي، أن الحديث يدور عن صاروخ كروز روسي. لكن لم يتم تقديم أي دليل يثبت صحة ذلك.

المصدر: تاس