 
مباشر

بولندا ترسل طائراتها الحربية لمراقبة "نشاط الطيران الروسي بعيد المدى"

أخبار العالم

بولندا ترسل طائراتها الحربية لمراقبة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xqia

قالت قيادة العمليات الميدانية للقوات البولندية، إنه تم إقلاع مقاتلات تابعة للجيش الوطني وللحلفاء، على خلفية ما تزعم وارسو بأنه نشاط للطيران الروسي بعيد المدى.

 وأضافت القيادة في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "نحذر من أن الطائرات المقاتلة المناوبة بدأت العمل في المجال الجوي البولندي، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة مستويات الضوضاء، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد. في هذه الليلة كان هناك نشاط متزايد للطيران بعيد المدى الروسي".

إقرأ المزيد
بولندا تطلق مقاتلاتها بسبب
بولندا تطلق مقاتلاتها بسبب "نشاط الطيران الروسي بعيد المدى"

ووفقا للبيان، كانت آخر مرة لجأت فيها القوات المسلحة البولندية إلى مثل هذا الإجراء، في 12 يونيو.

في 24 مارس، أعلنت القيادة العسكرية البولندية عن انتهاك المجال الجوي للبلاد على الحدود مع أوكرانيا.

وزعمت الرواية البولندية بأن جسما غريبا انتهك المجال الجوي البولندي بالقرب من قرية أوسيردو في محافظة لوبلان على الحدود مع أوكرانيا، وغادر بعد 39 ثانية. ويؤكد الجانب البولندي، أن الحديث يدور عن صاروخ كروز روسي. لكن لم يتم تقديم أي دليل يثبت صحة ذلك.

المصدر: تاس

 

 

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا