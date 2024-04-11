بولندا تعلن تسيير دوريات لطائرات "الناتو" في أجوائها بعد تكثيف الطيران الروسي ضرباته لأوكرانيا

أعلنت وارسو تسيير دوريات جوية مشتركة مع "الناتو" فوق بولندا على خلفية تكثيف الطيران الاستراتيجي الروسي ضرباته بعيدة المدى لمواقع في أوكرانيا المجاورة.

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وكتبت القوات الجوية البولندية على منصة "إكس": "تناوب طائرات بولندا وحلفائها في المجال الجوي البولندي، ما قد يؤدي إلى زيادة مستوى الضوضاء وخاصة في جنوب شرق البلاد".

وأضافت أنه تم "الليلة الماضية تسجيل نشاط مكثف للطيران الاستراتيجي الروسي وتوجييه ضربات بعيدة لمواقع أوكرانية".

وأكدت أن السلطات البولندية "اتخذت كل الإجراءات الضرورية لضمان أمن أجواء البلاد".

وفي الأونة الأخيرة تنشر بولندا بيانات مماثلة باستمرار بالتزامن مع إعلان التأهب الجوي في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي