بولندا تطلق مقاتلاتها بسبب "نشاط الطيران الروسي بعيد المدى"

قالت القيادة الميدانية للقوات البولندية، إن سلاح الجو البولندي اضطر في الأسابيع الأخيرة لإطلاق مقاتلاته عدة مرات بسبب "نشاط الطيران الروسي بعيد المدى".

وأضافت القيادة في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "نحذر من أن الطائرات المقاتلة المناوبة بدأت العمل في المجال الجوي البولندي، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة مستويات الضوضاء، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد. في هذه الليلة كان هناك نشاط متزايد للطيران بعيد المدى الروسي".

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وقد اتخذت القوات المسلحة البولندية هذا الإجراء مرات عديدة في الأسابيع الأخيرة. في 24 مارس، أبلغت قيادة العمليات للجيش البولندي عن انتهاك المجال الجوي للبلاد على الحدود مع أوكرانيا في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه.

ووفقا لرواية البولندية، تم رصد انتهاك جسم غريب للمجال الجوي البولندي بالقرب من قرية أوسيردو في محافظة لوبلان على الحدود مع أوكرانيا وغادر الجسم المذكور المجال الجوي البولندي بعد 39 ثانية.

وزعمت القيادة العسكرية البولندية في بيانها، بأن الحديث يدور عن صاروخ كروز روسي، لكنها لم تقدم أي دليل يثبت صحة ذلك.

المصدر: تاس