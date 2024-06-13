قائد الشرطة الإسرائيلية يكشف عن تلقيه تهديدات بـ"عواقب وخيمة" من بن غفير

ذكر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، اليوم الخميس، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حاول تجاوز صلاحياته وهدده لمنع تأمين قوافل المساعدات لغزة.

وكشف المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، في توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم الخميس، أن بن غفير، حاول تجاوز صلاحياته لمنع تأمين قوافل الشاحنات التي كانت تنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، وهدده بـ"عواقب وخيمة" إذا لم يقم بذلك.

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ودعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في وقت سابق، إلى منع دخول الوقود وتقليل المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.

وقال في منشور على منصة "إكس": "في رأينا يجب على إسرائيل أن تمنع الوقود عن غزة وتقلل من دخول المساعدات الإنسانية، ويجب أن تعلن إسرائيل الإنسانية فقط مقابل الإنسانية، لكننا لن نوافق على صفقة من شأنها أن تعرض مستقبل إسرائيل للخطر".

يذكر أن المستوطنين وأنصار اليمين المتطرف شنوا هجمات بشكل منتظم على قوافل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة الذي يواجه مجاعة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف والشامل على القطاع، مخلفا حتى الآن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين وألحق دمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية