اعتداء مستوطنين إسرائيليين على شاحنة تحمل مساعدات إلى غزة.. فيديو

هاجم مستوطنون إسرائيليون شاحنة في شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية كانت متوجهة إلى غزة تحمل مساعدات لسكانها وقاموا بالاعتداء على سائقها بالضرب.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مجموعة من المستوطنين يهاجمون الشاحنة التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى غزة وقاموا بالاعتداء بالضرب على سائقها.

وأظهر أحد المقاطع المتداولة صوت أحد المستوطنين وهو يقول باللغة العبرية: "هذا جزاء من يقدم الطعام لحماس".

ويظهر في الفيديو أيضا سائق الشاحنة وهو ملقى على الأرض متألما وتظهر عليه علامات الضرب واضحة.

وهذا الحادث ليس الأول من نوعه حيث اندلعت النيران في شاحنتين محاصرتين في منطقة حاجز ترقوميا غرب مدينة الخليل كانتا ضمن مجموعة شاحنات تحمل على متنها مساعدات أردنية لقطاع غزة منعت مرورها مجموعة من المستوطنين.

وهاجم المستوطنون قبل أيام أيضا قافلة مساعدات متوجهة إلى غزة بالقرب من تقاطع اللطرون غرب رام الله، وحاولوا منعها من الوصول إلى القطاع.

المصدر:RT