زاخاروفا تنفي مزاعم عن تغيير روسيا للحدود في بحر البلطيق

نفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صحة التقارير التي تزعم أن روسيا تغير الحدود في بحر البلطيق، مؤكدة أن ما تقوم به موسكو هي إجراءات تقنية بحتة وذات طبيعة خرائطية.

وردا على طلب وكالة "ريا نوفوستي" التعليق على هذه المزاعم والتقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام في بعض الدول، قالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، إن"وزارة الخارجية الروسية اطلعت على تقارير تتعلق بإجراء مسوحات جوية وفوتوغرافية على الأراضي الفنلندية، والتي استخدمت نتائجها لتوضيح الإحداثيات الجغرافية للنقاط المرجعية البحرية الفنلندية الحالية وتحديد الجزر والشعاب والصخور الجديدة المحتملة التي تظهر في البحر".

إقرأ المزيد

وأضافت: "على حد علمي، وفقا للقانون الفنلندي، يجب إجراء مثل هذا الفحص مرة كل ثلاثين عاما، وكانت آخر مرة تم فيها ذلك في عام 1995".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه وبحسب تقديرات وزارة الخارجية الروسية فإن هذه الأعمال التي تقوم بها هلسنكي مماثلة للعمل الذي يقوم به الجانب الروسي حاليا لتوضيح خطوط الأساس المباشرة في بحر البلطيق، وهي أعمال تقنية بحتة وذات طبيعة خرائطية ولا تؤدي إلى تغييرات في الحدود في بحر البلطيق.

واختتمت: "لذلك، كان من غير المفهوم على الإطلاق بالنسبة لنا تلك التلميحات حول هذا الموضوع في وسائل إعلام بعض البلدان، بمن فيهم السياسيون الذين زعموا أن روسيا تغير الحدود".

وفي وقت سابق، باشرت السلطات الفنلندية بإعادة النظر في حدود البلاد البحرية، وهذا يعني أنها سترصد كل ما يسمى بخطوط الأساس على طول الساحل، والتي تحدد الحد الخارجي للمياه الإقليمية.

المصدر: نوفوستي