سموتريتش يؤكد تحويل 130 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لعائلات "ضحايا الإرهاب"

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه وقع على أمر بتحويل حوالي 130 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية إلى "ضحايا الإرهاب"، واصفا الخطوة بأنها "عدالة تاريخية".

وكتب سموتريتش عبر حسابه على منصة "إكس": "السلطة الفلسطينية تشجع وتؤيد الإرهاب من خلال دفع أموال لعائلات الإرهابيين والسجناء والأسرى المحررين. ووفقا للأحكام التي قضت بتعويض ضحايا الإرهاب، فإننا نقوم بمقاصة نفس المبالغ من أموال السلطة الفلسطينية ونقوم بتحويل الأموال الممنوحة لأسر ضحايا الإرهاب".

وأضاف: "وقعت على أمر يقضي بتحويل حوالي 130 مليون شيكل (35 مليون دولار) من الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إلى ضحايا الإرهاب".

צדק היסטורי,



הרשות הפלסטינית מתמרצת ומועדדת טרור על ידי תשלום למשפחות מחבלים, לאסירים ולאסירים משוחררים. בהתאם לפסקי דין שפסקו פיצוי לזכות נפגעי טרור, אנו מקזזים מתוך כספי הרש״פ את אותם סכומים ומעבירים את הכסף הפסוק למשפחות נפגעי טרור.



בפעימה הזו חתמתי על צו שמעביר כ130 מיליון… pic.twitter.com/bIwCk8oH6N — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) June 13, 2024

وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" فإنه من خلال قيامه بذلك، أتاح سموتريتش تطبيقا لعشرات الأحكام القانونية التي ظلت لسنوات عديدة غير معمول بها، مبينة أنه "في السنوات الأخيرة، صدر عدد من القوانين التي فتحت الباب القانوني أمام مصادرة الأموال، لكن المؤسسة الأمنية عارضت ذلك خوفا من الإضرار بالاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية".

المصدر: RT