رئيس الوزراء الأرمني: لن أزور بيلاروس تحت حكم لوكاشينكو

قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إنه لن يقوم أو غيره من المسؤولين في أرمينيا بزيارة بيلاروس أثناء حكم ألكسندر لوكاشينكو للبلاد.

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جاء ذلك وفقا لكلمة باشينيان في البرلمان الأرمني اليوم الخميس، حيث تابع: "يصرح أحد قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي أنه شارك في التحضير لحرب الـ 44 يوما (الصراع في قره باغ عام 2020)، وشجّع، وآمن، وتمنى النصر لأذربيجان. بعد ذلك هل يعقل أن أذهب لأناقش القضية مع رئيس بيلاروس في صيغة منظمة معاهدة الأمن الجماعي؟ ألا يدور الحديث عن الكرامة والنزاهة؟ أريد أن أعلن أنني لن أزور بيلاروس مرة أخرى طالما كان ألكسندر لوكاشينكو رئيسا هناك، وبشكل عام، لا يوجد مسؤول سيفعل ذلك".

وقام لوكاشينكو بزيارة أذربيجان في الفترة من 15-17 مايو، زار خلالها قره باغ، وذكر، على وجه الخصوص، أن مينسك وباكو "لديهما نفس الفهم للعالم وإلى أين يتحرك"، وعرض على الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف المساهمة في إعادة إعمار قره باغ بعد الحرب.

المصدر: تاس