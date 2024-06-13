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مشروع الرئيس الأرجنتيني الإصلاحي يحصل على ضوء أخضر في مجلس الشيوخ

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مشروع الرئيس الأرجنتيني الإصلاحي يحصل على ضوء أخضر في مجلس الشيوخ
Gettyimages.ru
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حصل مشروع إصلاح الدولة الذي قدمه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إلى مجلس الشيوخ على ضوء أخضر بصورة عامة مع بعض التعديلات.

وأتى تصويت المجلس على المشروع الإصلاحي بعد أعمال شغب أسفرت عن إصابة حوالي عشرة أشخاص بجروح.

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وقالت فيكتوريا فيلارويل، رئيسة مجلس الشيوخ ونائبة رئيس البلاد إنه: "بالنسبة للأرجنتينيين الذين يعانون والذين ينتظرون والذين لا يريدون رؤية أطفالهم يغادرون البلاد، فإن تصويتي على المشروع هو بالإيجاب".

وكان صوتها حاسما إذ حصل النص المعدل على عدد متساو من المؤيدين والمعارضين بلغ 36 صوتا لكل منهم.

وبعد أن أقره مجلس الشيوخ بصورته "العامة"، من المفترض أن يناقش أعضاء المجلس النص بالتفصيل وأن يصوتوا على بنوده الـ238 بندا تلو الآخر.

وبعد إقرار هذه البنود، من المفترض أن يصوت المجلس مجددا على النص بأكمله ليحال بعدها إلى مجلس النواب لإقراره بصورة نهائية.

وتمّ إقرار هذا النص بينما كانت تجري أمام مقر الكونغرس تظاهرات غاضبة ضده تخللتها صدامات بين المحتجين والشرطة أوقعت 7 جرحى.

 

المصدر: AFP

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