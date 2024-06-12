اليونان.. موجة حارة توقف الزيارات إلى الأكروبوليس وتغلق المدارس

أعلنت سلطات العاصمة اليونانية، أثينا، إغلاق الأكروبوليس لمدة خمس ساعات بسبب موجة الحر التي تسببت في إغلاق العديد من المدارس أيضا.

ويغلق الموقع الأثري في العاصمة اليونانية، الذي زاره قرابة 4 ملايين شخص العام الماضي، من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية.

وأغلقت المدارس الابتدائية ورياض الأطفال في أجزاء من جنوب ووسط اليونان أبوابها، حيث ارتفعت درجات الحرارة.

كما أعلنت سلطات المدينة وقف عملية جمع القمامة أيضا لعدة ساعات اليوم الأربعاء وفتح سبعة أماكن مكيفة للجمهور.

وقال مسؤولون إن طائرات مسيرة مزودة بكاميرات حرارية تستخدم في أثينا لتنسيق جهود الصحة العامة. ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل اليونان في وقت متأخر الجمعة.

المصدر: AP