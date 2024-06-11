الدفاع المدني في قطاع غزة يشتكي العجز عن تقديم الخدمات وصعوبة انتشال جثامين القتلى تحت الأنقاض

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل الثلاثاء إن هناك عجزا واضحا في خدمات الدفاع المدني ومن الممكن أن تتوقف الخدمة في أية لحظة.

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ووفقا لبصل، فإن محافظتي غزة والشمال هما الأكثر عرضة لفقد هذه الخدمات نظرا لعدم توفر مقومات العمل من معدات وشح الوقود.

وأضاف في إفادة صحفية: "في ظل استمرار الحرب نحتاج حاليا وبشكل يومي قرابة 300 لتر وقود حتى نستطيع الاستمرار بتأدية مهامنا".

وأردف: " هناك الكثير من المناشدات التي تصلنا من عوائل المفقودين تحت الأنقاض لاستخراج أبنائهم لكن للآسف لا نمتلك معدات ثقيلة للبدء بعمليات الانتشال".

وتابع: "نطالب هيئة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان، وبشكل عاجل، بتوفير 10 حفارات وجرافات والوقود الخاص بها للبدء بانتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض وخصوصا من هم في محافظتي غزة والشمال.".

ويواصل الجيش الإسرائيلي، قصفه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 37124 مواطنا، وإصابة 84712 آخرين ضمن آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وقالت المنظمات الإنسانية إنها تواجه صعوبات في توصيل المساعدات إلى غزة وسط نهب مركباتها والتعطيل الناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

فيما بين برنامج الأغذية العالمي، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، أن "العمليات الإنسانية أصبحت بالفعل صعبة للغاية" في رفح، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة إلى "إغلاق متقطع" للطرق، مما أدى إلى تأخير وصول المساعدات ونهبها.

المصدر: RT