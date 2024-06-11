مراسلنا: قتلى وجرحى غالبيتهم أطفال في قصف إسرائيلي لمنزل مأهول شمال غزة

أفاد مراسلنا، بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا قرب مفترق أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إنه "تم انتشال 8 من الشهداء جلهم من الأطفال وعدد من الجرحى من تحت أنقاض منزل بحي الدرج وسط مدينة غزة.

واستهدفت غارات إسرائيلية منزلا في شارع المعامل بحي الدرج وسط غزة.

وأطلق الجبش الإسرائيلي النار من الدبابات بالتزامن مع قصف مدفعي في المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوبي القطاع.

واستهدف قصف مدفعي بين الحين والآخر غرب ووسط وشمال مدينة رفح.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، قصفه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 37124 مواطنا، وإصابة 84712 آخرين ضمن آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

المصدر: RT